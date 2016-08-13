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События
Матч окончен 3:2
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 3:2
88'
87'
Желтая карточка
Замена
82'
Желтая карточка
80'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 2:2
76'
74'
Замена
Замена
72'
70'
ГОЛ! 1:2
68'
Замена
68'
Замена
Замена
65'
ГОЛ! 1:1
56'
Желтая карточка
45'
35'
ГОЛ! 0:1
29'
Желтая карточка
Прошлые матчи
Новости
Фанаты «Ланса» приехали на выезд и устроили красивое безумие: кричалки, файеры и коридор возле отеля
1
18 октября 2020, 20:42
1
31 августа 2020, 16:06
2
25 февраля 2020, 13:20
14 декабря 2020, 15:30
14 декабря 2020, 12:38
07 декабря 2020, 10:37
06 ноября 2020, 01:13
19 октября 2020, 10:11
01 сентября 2020, 18:29
31 июля 2020, 18:03
25 мая 2019, 17:56