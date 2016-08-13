Метц - Лилль: 13 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Метц
Метц
Эрдинг 56
Эрдинг 76
Жуффре 88
3:2

Метц - Лилль: 13 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Лилль
Лилль
Лопеш 35
Лопеш 70
Лига 1, 1 тур

Лига 1,

1 тур

Франция
13 авг. 2016, 21:00 МСК
13.08.2016, 21:00 МСК
суббота
Микаэль Лесаж
Микаэль Лесаж
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Метц
мин
24
Коад
Рено Коад
90
1
Дидийон
Томас Дидийон
90
6
Фалет
Симон Фалет
90
25
Баллиу
Иван Баллиу
65
3
Ривьерес
Джонатан Ривьерес
90
5
Милан
Гидо Милан
90
8
Жуффре
Ян Жуффре
88'
88'
90
11
Нгетт
Опа Нгетт
90
19
Мойе
Флоран Мойе
72
10
Дукур
Шейк Дукур
90
9
Эрдинг
Мевлют Эрдинг
56'
76'
56'
76'
82
Запасные
30
Оберхаузер
Давид Оберхаузер
-
21
Селимович
Вахид Селимович
-
33
Басен
Николя Басен
25
20
Ларрье
Алексис Ларрье
-
26
Сарр
Исмаила Сарр
18
17
Диалло
Хабиб Диалло
8
7
Эйн
Готье Эйн
-
Лилль
мин
8
Оббади
Мунир Оббади
74
1
Эньяма
Винсент Эньяма
90
5
Сивелли
Ренато Сивелли
90
2
Корчиа
Себастьен Корчиа
90
23
Сумаоро
Адама Сумаоро
90
15
Пальмери
Жюльен Пальмери
90
6
Амаду
Ибраим Амаду
90
10
Амалфитано
Морган Амалфитано
68
11
Ботик
Эрик Ботик
68
19
Эдер
Эдер
90
17
Лопеш
Рони Лопеш
35'
70'
35', 70'
90
Запасные
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
-
18
Берья
Франк Берья
-
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
-
4
Санкаре
Юнус Санкаре
22
24
Мавуба
Рио Мавуба
16
9
Бензия
Яссин Бензия
-
20
Мендес
Райан Мендес
22

События

Матч окончен 3:2
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 3:2
Ян Жуффре
88'
87'
Желтая карточка
Винсент Эньяма
Замена
Хабиб Диалло
Мевлют Эрдинг
82'
Желтая карточка
Рено Коад
80'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 2:2
Мевлют Эрдинг
76'
74'
Замена
Рио Мавуба
Мунир Оббади
Замена
Исмаила Сарр
Флоран Мойе
72'
70'
ГОЛ! 1:2
Рони Лопеш
68'
Замена
Райан Мендес
Эрик Ботик
68'
Замена
Юнус Санкаре
Морган Амалфитано
Замена
Николя Басен
Иван Баллиу
65'
ГОЛ! 1:1
Мевлют Эрдинг
56'
Желтая карточка
Шейк Дукур
45'
35'
ГОЛ! 0:1
Рони Лопеш
29'
Желтая карточка
Мунир Оббади

Прошлые матчи

13.09.2020 13 сент. 2020 вс 14:00
Лилль
1 : 0
Метц
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 14:00
Лилль
1
Метц
0
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 22:00
Лилль
0 : 0
Метц
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 22:00
Лилль
0
Метц
0
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 21:00
Лилль
3 : 1
Метц
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 21:00
Лилль
3
Метц
1
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 19:00
Метц
0 : 3
Лилль
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 19:00
Метц
0
Лилль
3
06.05.2017 06 мая 2017 сб 21:00
Лилль
0 : 2
Метц
06.05.2017 06 мая 2017 сб 21:00
Лилль
0
Метц
2
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 21:00
Метц
3 : 2
Лилль
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 21:00
Метц
3
Лилль
2
23.05.2015 23 мая 2015 сб 22:00
Метц
1 : 4
Лилль
23.05.2015 23 мая 2015 сб 22:00
Метц
1
Лилль
4
09.08.2014 09 авг. 2014 сб 22:00
Лилль
0 : 0
Метц
09.08.2014 09 авг. 2014 сб 22:00
Лилль
0
Метц
0
12.01.2008 12 янв. 2008 сб -:-
Лилль
1 : 1
Метц
12.01.2008 12 янв. 2008 сб -:-
Лилль
1
Метц
1
11.08.2007 11 авг. 2007 сб 23:00
Метц
1 : 2
Лилль
11.08.2007 11 авг. 2007 сб 23:00
Метц
1
Лилль
2

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