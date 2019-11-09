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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лилль
Лилль
0:0
Матч завершен
Метц
Метц
Лига 1, 13 тур
Лига 1,
13 тур
Франция
9 нояб. 2019, 22:00 МСК
9.11.2019, 22:00 МСК
суббота
Составы
Лилль
мин
6
Фонте
Жозе Фонте
90
21
Андре
Бенжамин Андре
90
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
14
Бамба
Жонатан Бамба
90
12
Язиджи
Юсуф Язиджи
90
10
Иконе
Нанитамо Иконе
90
4
Габриэль
Габриэль
90
17
Челик
Зеки Челик
90
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
90
7
Осимхен
Виктор Осимхен
90
28
Рейнилду
Рейнилду
90
Запасные
1
Жардим
Лео Жардим
26
Пье
Жереми Пье
5
Сумаоро
Адама Сумаоро
8
Шека
Шека
20
Майя
Тиаго Майя
9
Реми
Лоик Реми
11
Араухо
Луис Араухо
Метц
мин
21
Бойе
Джон Бойе
90
16
Окиджа
Александр Окиджа
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
25
Траоре
Адама Траоре
90
11
Нгетт
Опа Нгетт
90
20
Диалло
Хабиб Диалло
90
5
Ангбан
Викторьен Ангбан
90
19
Майга
Хабиб Майга
90
17
Делен
Тома Делен
90
18
Сентонс
Фабьен Сентонс
90
6
Фофана
Мамаду Фофана
90
Запасные
1
Делекруа
Поль Делекруа
4
Н'Дорам
Кевин Н'Дорам
3
Удоль
Матье Удоль
24
Коад
Рено Коад
27
Булайя
Фарид Булайя
9
Эмброуз
Тьерри Эмброуз
7
Ньян
Ибраима Ньян