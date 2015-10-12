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Чемпионат Европы
Люксембург VS Словакия
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Люксембург - Словакия: 12 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Люксембург
2:4
Люксембург - Словакия: 12 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Словакия
Чемпионат Европы, 10 тур
Чемпионат Европы,
10 тур
12 окт. 2015, 21:45 МСК
12.10.2015, 21:45 МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Люксембург
мин
12
Шон
Ральф Шон
20
Муратович
Эдвин Муратович
7
Скендерович
Алдин Скендерович
3
Махмутович
Энес Махмутович
17
Пинту
Мика Пинту
7
Жерсон
Ларс Жерсон
18
Янс
Лоран Янс
10
Тиль
Венсан Тиль
14
Синани
Данель Синани
16
Баррейро
Леандро Баррейро
21
Девилье
Маурис Джон Девилье
Запасные
23
Кипс
Тим Кипс
-
19
Мартинс
Марвин Мартинс
-
16
Тилль
Себастьен Тилль
-
8
Рупиль
Тимоте Рупиль
-
4
Олесен
Матиас Олесен
-
11
Бенси
Стефано Бенси
-
11
Бонерт
Флориан Бонерт
-
Словакия
мин
17
Гамшик
Марек Гамшик
15
Губочан
Томаш Губочан
2
Пекарик
Петер Пекарик
19
Куцка
Юрай Куцка
20
Мак
Роберт Мак
21
Дуриш
Михал Дуриш
15
Гьембер
Норберт Гьембер
22
Лоботка
Станислав Лоботка
-
Грошовски
Патрик Грошовски
10
Русняк
Альберт Русняк
12
Родак
Марек Родак
14
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
Запасные
23
Грайф
Доминик Грайф
-
5
Шатка
Любомир Шатка
-
16
Мазань
Роберт Мазань
-
5
Вальент
Мартин Вальент
-
6
Грегуш
Ян Грегуш
-
18
Мраз
Самуэль Мраз
-
10
Шранц
Иван Шранц
-
11
Шафранко
Павол Шафранко
-
7
Суслов
Томаш Суслов
-
События
Матч окончен 2:4
Прошлые матчи
12.10.2015
12 окт. 2015
пн
21:45
Люксембург
2 : 4
Словакия
12.10.2015
12 окт. 2015
пн
21:45
Люксембург
2
Словакия
4
27.03.2015
27 марта 2015
пт
22:45
Словакия
3 : 0
Люксембург
27.03.2015
27 марта 2015
пт
22:45
Словакия
3
Люксембург
0
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