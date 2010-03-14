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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Лилль
Лилль
1:0
Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Цесар 47
Лига 1, 28 тур
Лига 1,
28 тур
Франция
14 марта 2010, 19:00 МСК
14.03.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Оливье Тюаль
Оливье Тюаль
Главный Судья
Составы
Лилль
мин
-
Цесар
Боштьян Цесар
47'
47'
90
0
Ландро
Микаэль Ландро
90
0
Берья
Франк Берья
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
31
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Шеджу
Орельен Шеджу
90
0
Азар
Эден Азар
90
0
Дюмон
Стефан Дюмон
90
0
Бальмон
Флоран Бальмон
90
0
Мавуба
Рио Мавуба
90
0
Фро
Пьер-Ален Фро
83
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
69
Запасные
0
Бутель
Людовик Бутель
0
Эмерсон
Эмерсон
0
Вандам
Джерри Вандам
0
Кабай
Йоан Кабай
0
Обраньяк
Людовик Обраньяк
0
Туре
Ларсен Туре
Гренобль
мин
0
Вивиани
Жоди Вивиани
90
0
Робен
Мартиаль Робен
90
0
Витакич
Миливое Витакич
90
0
Дьез
Николя Дьез
90
0
Кальве
Жан Кальве
90
0
Цесар
Боштьян Цесар
90
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
69
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Батльес
Лоран Батльес
61
0
Бойя
Пьер Бойя
90
0
Акрур
Нассим Акрур
85
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Рендулич
Зоран Рендулич
0
Манфруа
Джимми Манфруа
0
Маро
Франсуа Маро
0
Раве
Йорик Раве
0
Жуан
Джимми Жуан
0
Любоя
Даниэль Любоя