Матч завершен
Лилль
Лилль
1:0
Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Цесар 47
Лига 1, 28 тур

Лига 1,

28 тур

Франция
14 марта 2010, 19:00 МСК
14.03.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Оливье Тюаль
Оливье Тюаль
Главный Судья
Составы
Лилль
мин
-
Цесар
Боштьян Цесар
47'
47'
90
0
Ландро
Микаэль Ландро
90
0
Берья
Франк Берья
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
31
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Шеджу
Орельен Шеджу
90
0
Азар
Эден Азар
90
0
Дюмон
Стефан Дюмон
90
0
Бальмон
Флоран Бальмон
90
0
Мавуба
Рио Мавуба
90
0
Фро
Пьер-Ален Фро
83
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
69
Запасные
0
Бутель
Людовик Бутель
0
Эмерсон
Эмерсон
0
Вандам
Джерри Вандам
0
Кабай
Йоан Кабай
0
Обраньяк
Людовик Обраньяк
0
Туре
Ларсен Туре
Гренобль
мин
0
Вивиани
Жоди Вивиани
90
0
Робен
Мартиаль Робен
90
0
Витакич
Миливое Витакич
90
0
Дьез
Николя Дьез
90
0
Кальве
Жан Кальве
90
0
Цесар
Боштьян Цесар
90
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
69
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Батльес
Лоран Батльес
61
0
Бойя
Пьер Бойя
90
0
Акрур
Нассим Акрур
85
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Рендулич
Зоран Рендулич
0
Манфруа
Джимми Манфруа
0
Маро
Франсуа Маро
0
Раве
Йорик Раве
0
Жуан
Джимми Жуан
0
Любоя
Даниэль Любоя