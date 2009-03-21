Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Лилль
Лилль
Бастос 12
Виттек 40
2:1
Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Пайо 90
Лига 1, 29 тур
Лига 1,
29 тур
Франция
21 марта 2009, 21:00 МСК
21.03.2009, 21:00 МСК
суббота
Клеман Турпен
Клеман Турпен
Главный Судья
Составы
Лилль
мин
0
Малицки
Грегори Малицки
90
0
Берья
Франк Берья
90
0
Эмерсон
Эмерсон
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Таффоро
Грегори Таффоро
90
0
Шеджу
Орельен Шеджу
90
0
Бастос
Мишел Бастос
12'
12'
90
0
Азар
Эден Азар
88
0
Бальмон
Флоран Бальмон
90
0
Мавуба
Рио Мавуба
90
0
Виттек
Роберт Виттек
40'
40'
73
Запасные
0
Бутель
Людовик Бутель
0
Вандам
Джерри Вандам
0
Бензерга
Омар Бензерга
0
Марич
Марко Марич
0
Басея
Седрик Басея
0
Фро
Пьер-Ален Фро
Гренобль
мин
0
Уимби
Грэгори Уимби
90
0
Робен
Мартиаль Робен
90
0
Морейра
Даниэль Морейра
79
0
Жеммали
Давид Жеммали
90
0
Пайо
Санди Пайо
90'
90'
90
0
Цесар
Боштьян Цесар
90
0
Куртуа
Лоран Куртуа
90
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Батльес
Лоран Батльес
90
0
Гранден
Эллиот Гранден
46
0
Бойя
Пьер Бойя
51
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Флашез
Максанс Флашез
0
Рендулич
Зоран Рендулич
0
Димитриевич
Милош Димитриевич
0
Банинг
Альберт Банинг
0
Акрур
Нассим Акрур
0
Туре
Ларсен Туре