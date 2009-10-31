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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Гренобль
Гренобль
0:2
Матч завершен
Лилль
Лилль
Кабай 27
Жервиньо 90
Лига 1, 12 тур
Лига 1,
12 тур
Франция
31 окт. 2009, 21:00 МСК
31.10.2009, 21:00 МСК
суббота
Бруно Куэ
Бруно Куэ
Главный Судья
Составы
Гренобль
мин
0
Жеммали
Давид Жеммали
90
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
90
0
Соже
Давид Соже
90
0
Кальве
Жан Кальве
46
0
Цесар
Боштьян Цесар
90
0
Куртуа
Лоран Куртуа
90
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
90
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Жуан
Джимми Жуан
90
0
Любоя
Даниэль Любоя
65
0
Бойя
Пьер Бойя
30
Запасные
0
Вивиани
Жоди Вивиани
0
Робен
Мартиаль Робен
0
Рендулич
Зоран Рендулич
0
Манфруа
Джимми Манфруа
0
Батльес
Лоран Батльес
0
Маке
Лоран Маке
0
Акрур
Нассим Акрур
Лилль
мин
0
Ландро
Микаэль Ландро
90
0
Эмерсон
Эмерсон
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Шеджу
Орельен Шеджу
59
0
Дебюши
Матье Дебюши
78
0
Азар
Эден Азар
90
0
Кабай
Йоан Кабай
27'
27'
70
0
Бальмон
Флоран Бальмон
90
0
Мавуба
Рио Мавуба
90
0
Жервиньо
Жервиньо
90'
90'
90
0
Фро
Пьер-Ален Фро
90
Запасные
0
Бутель
Людовик Бутель
0
Берья
Франк Берья
0
Вандам
Джерри Вандам
0
Дюмон
Стефан Дюмон
0
Обраньяк
Людовик Обраньяк
0
Виттек
Роберт Виттек
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг