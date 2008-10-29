Матч завершен
Гренобль
Гренобль
0:0
Матч завершен
Лилль
Лилль
Лига 1, 11 тур

Лига 1,

11 тур

Франция
29 окт. 2008, 21:00 МСК
29.10.2008, 21:00 МСК
среда
Стефан Бре
Стефан Бре
Главный Судья
Составы