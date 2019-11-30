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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Матч завершен
Лилль
Лилль
Осимхен 45
1:0
Матч завершен
Дижон
Дижон
Лига 1, 15 тур
Лига 1,
15 тур
Франция
30 нояб. 2019, 22:00 МСК
30.11.2019, 22:00 МСК
суббота
Составы
Лилль
мин
26
Пье
Жереми Пье
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
14
Бамба
Жонатан Бамба
90
18
Саншеш
Ренату Саншеш
90
12
Язиджи
Юсуф Язиджи
90
10
Иконе
Нанитамо Иконе
90
8
Шека
Шека
90
4
Габриэль
Габриэль
90
7
Осимхен
Виктор Осимхен
45'
45'
90
28
Рейнилду
Рейнилду
90
Запасные
1
Жардим
Лео Жардим
17
Челик
Зеки Челик
29
Брадарич
Домагой Брадарич
2
Джало
Тиагу Джало
21
Андре
Бенжамин Андре
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
11
Араухо
Луис Араухо
Дижон
мин
25
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
16
Гомис
Альфред Гомис
90
22
Ндонг
Дидье Ндонг
90
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
90
26
Чафик
Фуад Чафик
90
5
Кулибали
Сену Кулибали
90
2
Альфонс
Микаэль Альфонс
90
19
Кадис
Йхондер Кадис
90
9
Мавидиди
Стефи Мавидиди
90
17
Бальде
Мама Бальде
90
21
Шуиар
Мунир Шуиар
90
Запасные
1
Рунарссон
Рунар Рунарссон
15
Бальмон
Флоран Бальмон
7
Саммаритано
Фредерик Саммаритано
20
Амалфитано
Ромен Амалфитано
10
Перейра
Матеус Перейра
11
Таварес
Жулио Таварес