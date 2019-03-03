Лилль - Дижон: 03 марта 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Лилль
Лилль
Лаутоа 72
1:0

Лилль - Дижон: 03 марта 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Дижон
Дижон
Лига 1, 27 тур

Лига 1,

27 тур

Франция
3 марта 2019, 17:00 МСК
3.03.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Лилль
мин
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
-
Лаутоа
Весли Лаутоа
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
3
Коне
Юссуф Коне
90
4
Габриэль
Габриэль
90
17
Челик
Зеки Челик
90
12
Иконе
Нанитамо Иконе
90
8
Шека
Шека
90
23
Мендес
Тиаго Мендес
90
19
Пепе
Николя Пепе
90
11
Араухо
Луис Араухо
90
7
Леау
Рафаэль Леау
90
Запасные
30
Дайо
Иссуфу Дайо
-
22
Дабила
Куадио Ив Дабила
-
28
Рейнилду
Рейнилду
-
14
Бамба
Жонатан Бамба
-
20
Майя
Тиаго Майя
-
9
Реми
Лоик Реми
-
10
Фонте
Руи Фонте
-
Дижон
мин
16
Аллен
Бобби Аллен
90
18
Ямбере
Седрик Ямбере
90
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
72'
72'
90
26
Чафик
Фуад Чафик
90
5
Хаддади
Уссама Хаддади
90
4
Агер
Наиф Агер
90
8
Абид
Мехди Абид
90
14
Мари
Жордан Мари
90
10
Слити
Наим Слити
90
11
Таварес
Жулио Таварес
90
9
Саид
Уэсли Саид
90
Запасные
1
Рунарссон
Рунар Рунарссон
-
15
Бальмон
Флоран Бальмон
-
7
Саммаритано
Фредерик Саммаритано
-
20
Амалфитано
Ромен Амалфитано
-
22
Чан Хун
Квон Чан Хун
-
23
Кейта
Жюль Кейта
-

События

Матч окончен 1:0
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 1:0
Весли Лаутоа
72'
29'
Желтая карточка
Уэсли Саид

Прошлые матчи

10.02.2021 10 февр. 2021 ср 21:00
Дижон
0 : 1
Лилль
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 21:00
Дижон
0
Лилль
1
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 19:00
Лилль
1 : 0
Дижон
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 19:00
Лилль
1
Дижон
0
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Дижон
0 : 2
Лилль
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Дижон
0
Лилль
2
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 19:00
Дижон
1 : 0
Лилль
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 19:00
Дижон
1
Лилль
0
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:00
Лилль
1 : 0
Дижон
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:00
Лилль
1
Дижон
0
03.03.2019 03 марта 2019 вс 17:00
Лилль
1 : 0
Дижон
03.03.2019 03 марта 2019 вс 17:00
Лилль
1
Дижон
0
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 21:00
Дижон
1 : 2
Лилль
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 21:00
Дижон
1
Лилль
2
12.05.2018 12 мая 2018 сб 22:00
Лилль
2 : 1
Дижон
12.05.2018 12 мая 2018 сб 22:00
Лилль
2
Дижон
1
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 22:00
Дижон
3 : 0
Лилль
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 22:00
Дижон
3
Лилль
0
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 22:00
Дижон
0 : 0
Лилль
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 22:00
Дижон
0
Лилль
0
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 21:00
Лилль
1 : 0
Дижон
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 21:00
Лилль
1
Дижон
0
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 20:00
Дижон
0 : 2
Лилль
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 20:00
Дижон
0
Лилль
2
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 19:00
Лилль
2 : 0
Дижон
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 19:00
Лилль
2
Дижон
0

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