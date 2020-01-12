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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Дижон
Дижон
Таварес 47
1:0
Матч завершен
Лилль
Лилль
Лига 1, 20 тур
Лига 1,
20 тур
Франция
12 янв. 2020, 19:00 МСК
12.01.2020, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Дижон
мин
9
Мавидиди
Стефи Мавидиди
90
16
Гомис
Альфред Гомис
90
17
Бальде
Мама Бальде
90
21
Шуиар
Мунир Шуиар
90
25
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
90
26
Чафик
Фуад Чафик
90
27
Мендиль
Хамза Мендиль
90
20
Амалфитано
Ромен Амалфитано
90
22
Ндонг
Дидье Ндонг
90
11
Таварес
Жулио Таварес
47'
47'
90
Запасные
1
Рунарссон
Рунар Рунарссон
15
Бальмон
Флоран Бальмон
7
Саммаритано
Фредерик Саммаритано
14
Мари
Жордан Мари
8
Сумаре
Бриан Сумаре
19
Кадис
Йхондер Кадис
Лилль
мин
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
5
Сумаоро
Адама Сумаоро
90
4
Габриэль
Габриэль
90
29
Брадарич
Домагой Брадарич
90
18
Саншеш
Ренату Саншеш
90
10
Иконе
Нанитамо Иконе
90
8
Шека
Шека
90
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
90
26
Пье
Жереми Пье
90
11
Араухо
Луис Араухо
90
7
Осимхен
Виктор Осимхен
90
Запасные
1
Жардим
Лео Жардим
6
Фонте
Жозе Фонте
28
Рейнилду
Рейнилду
2
Джало
Тиагу Джало
21
Андре
Бенжамин Андре
14
Бамба
Жонатан Бамба
9
Реми
Лоик Реми