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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Дижон
Дижон
0:1
Матч завершен
Лилль
Лилль
Кубок Франции, 1/32 финала
Кубок Франции,
1/32 финала
Франция
10 февр. 2021, 21:00 МСК
10.02.2021, 21:00 МСК
среда
События
Составы
Дижон
мин
1
Альягбе
Сатурнин Альягбе
89
5
Лаутоа
Весли Лаутоа
89
2
Чафик
Фуад Чафик
89
4
Панцо
Джонатан Панцо
89
3
Чала
Анибал Чала
89
9
Целина
Берсант Целина
65
6
Шейх
Папе Шейх
89
8
Мари
Жордан Мари
89
7
Добре
Алекс Добре
89
11
Конате
Мусса Конате
65
10
Шуиар
Мунир Шуиар
64
Запасные
18
Расьоппи
Антони Расьоппи
14
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
13
Музинга
Нгонда Музинга
15
Боэ
Саша Боэ
12
Саммаритано
Фредерик Саммаритано
20
Ндонг
Дидье Ндонг
19
Эбимбе
Эрик Эбимбе
17
Бальде
Мама Бальде
16
Камара
Абубакар Камара
Лилль
мин
1
Мэйньян
Майк Мэйньян
89
2
Пье
Жереми Пье
67
4
Брадарич
Домагой Брадарич
89
3
Джало
Тиагу Джало
89
10
Саншеш
Ренату Саншеш
67
8
Шека
Шека
89
6
Сумаре
Бубакари Сумаре
89
11
Араухо
Луис Араухо
46
9
Веа
Тимоти Веа
83
7
Лихаджи
Исаак Лихаджи
77
Запасные
18
Шевалье
Лукас Шевалье
16
Фонте
Жозе Фонте
17
Челик
Зеки Челик
15
Андре
Бенжамин Андре
19
Иконе
Нанитамо Иконе
14
Дэвид
Джонатан Дэвид
20
Nassim Innocenti
Nassim Innocenti
12
Mustafa Kapı
Mustafa Kapı
13
Rocco Ascone
Rocco Ascone