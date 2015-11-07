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Футбол
Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лилль
Лилль
Сидибе 87
1:1
Матч завершен
Бастия
Бастия
Данич 73
Лига 1, 13 тур
Лига 1,
13 тур
Франция
7 нояб. 2015, 22:00 МСК
7.11.2015, 22:00 МСК
суббота
Микаэль Лесаж
Микаэль Лесаж
Главный Судья
Составы
Лилль
мин
1
Эньяма
Винсент Эньяма
90
8
Оббади
Мунир Оббади
90
14
Йебоа
Яу Йебоа
75
25
Баша
Марко Баша
90
2
Корчиа
Себастьен Корчиа
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
23
Сумаоро
Адама Сумаоро
55
24
Мавуба
Рио Мавуба
90
7
Буфал
Софьян Буфал
90
11
Ботик
Эрик Ботик
66
12
Гирасси
Серу Гирасси
90
Запасные
40
Мэйньян
Майк Мэйньян
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
87'
28
Павар
Бенжамен Павар
4
Бальмон
Флоран Бальмон
10
Мартен
Марвин Мартен
22
Талло
Жуниор Талло
15
Нангис
Ленни Нангис
Бастия
мин
16
Лека
Жан-Луис Лека
90
20
Модесто
Франсуа Модесто
90
5
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
15
Пальмери
Жюльен Пальмери
90
28
Данич
Гаэль Данич
73'
73'
90
7
Айите
Флойд Айите
90
18
Каюзак
Янник Каюзак
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
29
Сиони
Жиль Сиони
77
2
Диалло
Садио Диалло
46
27
Распентино
Флориан Распентино
90
Запасные
1
Хансен
Йеспер Хансен
17
Пейберне
Матье Пейберне
34
Диалло
Исмаэль Диалло
14
Мостефа-Сбаа
Мехди Мостефа-Сбаа
10
Хури
Лис Хури
11
Брандао
Брандао
33
Кулибали
Лассана Кулибали