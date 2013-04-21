Матч завершен
Бастия
Бастия
1:2
Матч завершен
Лилль
Лилль
Лига 1, 33 тур

Лига 1,

33 тур

Франция
21 апр. 2013, 15:00 МСК
21.04.2013, 15:00 МСК
воскресенье
Составы