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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бастия
Бастия
Данич 90
1:2
Матч завершен
Лилль
Лилль
Буфал 37
Амаду 59
Лига 1, 30 тур
Лига 1,
30 тур
Франция
12 марта 2016, 22:00 МСК
12.03.2016, 22:00 МСК
суббота
Составы
Бастия
мин
16
Лека
Жан-Луис Лека
90
14
Мостефа-Сбаа
Мехди Мостефа-Сбаа
90
20
Модесто
Франсуа Модесто
90
5
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
15
Пальмери
Жюльен Пальмери
90
23
Джику
Александер Джику
90
8
Данич
Гаэль Данич
90'
90'
90
7
Айите
Флойд Айите
90
18
Каюзак
Янник Каюзак
90
19
Нгандо
Аксель Нгандо
45
25
Камано
Франсуа Камано
57
Запасные
1
Хансен
Йеспер Хансен
28
Маранж
Флориан Маранж
17
Пейберне
Матье Пейберне
6
Фофана
Секо Фофана
22
Мабулу
Кристофер Мабулу
11
Брандао
Брандао
9
Распентино
Флориан Распентино
Лилль
мин
8
Оббади
Мунир Оббади
90
1
Эньяма
Винсент Эньяма
90
5
Сивелли
Ренато Сивелли
90
25
Баша
Марко Баша
90
23
Сумаоро
Адама Сумаоро
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
4
Бальмон
Флоран Бальмон
72
31
Амалфитано
Морган Амалфитано
90
6
Амаду
Ибраим Амаду
59'
59'
90
7
Буфал
Софьян Буфал
37'
37'
85
39
Эдер
Эдер
90
Запасные
16
Элана
Стив Элана
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
3
Коне
Юссуф Коне
24
Мавуба
Рио Мавуба
11
Ботик
Эрик Ботик
32
Лопеш
Рони Лопеш
9
Бензия
Яссин Бензия