Матч завершен
Бастия
Бастия
1:1
Матч завершен
Лилль
Лилль
Лига 1, 36 тур

Лига 1,

36 тур

Франция
2 мая 2014, 21:30 МСК
2.05.2014, 21:30 МСК
пятница
Составы