Матч завершен
Лилль
Лилль
2:1
Матч завершен
Валансьен
Валансьен
Лига 1, 10 тур

Лига 1,

10 тур

Франция
27 окт. 2012, 18:00 МСК
27.10.2012, 18:00 МСК
суббота
Составы