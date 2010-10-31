Валансьен - Лилль: 31 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Валансьен
Валансьен
Пужоль 87
1:1

Валансьен - Лилль: 31 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Лилль
Лилль
Пеннето 86
Лига 1, 11 тур

Лига 1,

11 тур

Франция
31 окт. 2010, 19:00 МСК
31.10.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Валансьен
мин
0
Пеннето
Николас Пеннето
86'
86'
90
0
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
0
Бонг
Гаэтан Бонг
90
0
Бишевац
Милан Бишевац
90
0
Ангуа
Бенджамин Ангуа
90
0
Матер
Руди Матер
90
0
Данич
Гаэль Данич
83
0
Гомис
Реми Гомис
90
0
Коад
Рено Коад
90
0
Санчес
Карлос Санчес
90
0
Пужоль
Грэгори Пужоль
87'
87'
90
Запасные
0
Лека
Жан-Луис Лека
-
0
Бальде
Дианбобо Бальде
-
0
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
-
0
Саез
Жозе Саез
-
0
Нам Те-Хе
Нам Те-Хе
-
0
Лорьо
Гийом Лорьо
-
0
Абубакар
Венсан Абубакар
7
Лилль
мин
0
Ландро
Микаэль Ландро
90
0
Эмерсон
Эмерсон
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Шеджу
Орельен Шеджу
90
0
Дебюши
Матье Дебюши
90
0
Азар
Эден Азар
90
0
Кабай
Йоан Кабай
90
0
Бальмон
Флоран Бальмон
85
0
Мавуба
Рио Мавуба
90
0
Жервиньо
Жервиньо
64
0
Сов
Мусса Сов
90
Запасные
0
Окиджа
Александр Окиджа
-
0
Розегнал
Давид Розегнал
-
0
Суаре
Папе Суаре
-
0
Дюмон
Стефан Дюмон
5
0
Обраньяк
Людовик Обраньяк
-
0
Де Мело
Тулио Де Мело
-
0
Фро
Пьер-Ален Фро
26

События

Матч окончен 1:1
Желтая карточка
Карлос Санчес
89'
ГОЛ! 1:1
Грэгори Пужоль
87'
86'
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 0:1
Николас Пеннето
85'
Замена
Стефан Дюмон
Флоран Бальмон
83'
Замена
Эден Азар
Замена
Венсан Абубакар
Гаэль Данич
83'
82'
Желтая карточка
Йоан Кабай
64'
Замена
Пьер-Ален Фро
Жервиньо
Желтая карточка
Руди Матер
38'

Прошлые матчи

12.04.2014 12 апр. 2014 сб 18:00
Лилль
1 : 0
Валансьен
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 18:00
Лилль
1
Валансьен
0
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 22:00
Валансьен
0 : 1
Лилль
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 22:00
Валансьен
0
Лилль
1
09.03.2013 09 марта 2013 сб 22:00
Валансьен
1 : 3
Лилль
09.03.2013 09 марта 2013 сб 22:00
Валансьен
1
Лилль
3
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 18:00
Лилль
2 : 1
Валансьен
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 18:00
Лилль
2
Валансьен
1
18.03.2012 18 марта 2012 вс 22:59
Лилль
4 : 0
Валансьен
18.03.2012 18 марта 2012 вс 22:59
Лилль
4
Валансьен
0
08.02.2012 08 февр. 2012 ср 21:00
Валансьен
2 : 1
Лилль
08.02.2012 08 февр. 2012 ср 21:00
Валансьен
2
Лилль
1
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 22:59
Валансьен
0 : 0
Лилль
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 22:59
Валансьен
0
Лилль
0
13.03.2011 13 марта 2011 вс 19:00
Лилль
2 : 1
Валансьен
13.03.2011 13 марта 2011 вс 19:00
Лилль
2
Валансьен
1
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 19:00
Валансьен
1 : 1
Лилль
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 19:00
Валансьен
1
Лилль
1
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 20:00
Валансьен
1 : 0
Лилль
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 20:00
Валансьен
1
Лилль
0
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 21:00
Лилль
4 : 0
Валансьен
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 21:00
Лилль
4
Валансьен
0
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 21:00
Валансьен
2 : 0
Лилль
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 21:00
Валансьен
2
Лилль
0
04.10.2008 04 окт. 2008 сб 22:00
Лилль
1 : 0
Валансьен
04.10.2008 04 окт. 2008 сб 22:00
Лилль
1
Валансьен
0
08.03.2008 08 марта 2008 сб 22:00
Валансьен
0 : 0
Лилль
08.03.2008 08 марта 2008 сб 22:00
Валансьен
0
Лилль
0
06.10.2007 06 окт. 2007 сб 20:00
Лилль
3 : 0
Валансьен
06.10.2007 06 окт. 2007 сб 20:00
Лилль
3
Валансьен
0

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