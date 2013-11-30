Матч завершен
Валансьен
Валансьен
0:1
Матч завершен
Лилль
Лилль
Лига 1, 15 тур

Лига 1,

15 тур

Франция
30 нояб. 2013, 22:00 МСК
30.11.2013, 22:00 МСК
суббота
Составы