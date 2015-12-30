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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
0:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 17 тур
Примера,
17 тур
Испания
30 дек. 2015, 22:30 МСК
30.12.2015, 22:30 МСК
среда
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Хетафе
мин
0
Лаго
Роберто Лаго
90
13
Гуаита
Висенте Гуаита
90
6
Кала
Кала
90
19
Суарес
Дамиан Суарес
90
5
Вергини
Сантьяго Вергини
90
0
Лафита
Анхель Лафита
67
0
Родригес
Хуан Родригес
90
8
Ласен
Мехди Ласен
90
10
Сарабия
Пабло Сарабия
90
18
Родригес
Виктор Родригес
85
9
Васкес
Альваро Васкес
75
Запасные
1
Медьери
Балаж Медьери
4
Веласкес
Эмилиано Веласкес
14
Леон
Педро Леон
21
Гомес
Мойзес Гомес
11
Йода
Карим Йода
30
Вандерсон
Вандерсон
12
Щепович
Стефан Щепович
Депортиво
мин
0
Картабия
Федерико Картабия
82
1
Люкс
Герман Люкс
90
3
Наварро
Фернандо Наварро
90
12
Сидней
Сидней
90
14
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
5
Москера
Педро Москера
90
21
Альберто
Луис Альберто
70
11
Хуанфран
Хуанфран
90
19
Файр
Файкал Файр
90
7
Лукас
Лукас
90
Запасные
25
Ману
Ману
15
Лауре
Лауре
27
Пьер
Робер Пьер
24
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
10
Домингес
Хуан Домингес
30
Кардозу
Мигел Кардозу
9
Риера
Ориоль Риера