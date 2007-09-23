Матч завершен
Хетафе
Хетафе
0:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 4 тур

Примера,

4 тур

Испания
23 сент. 2007, 18:00 МСК
23.09.2007, 18:00 МСК
воскресенье
Составы