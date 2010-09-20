Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Гуардадо 50
Гуардадо 57
2:2
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Колотто 33
Арисменди 69
Примера, 3 тур
Примера,
3 тур
Испания
20 сент. 2010, 22:00 МСК
20.09.2010, 22:00 МСК
понедельник
Составы
Депортиво
мин
0
Ману
Ману
90
0
Морель
Клаудио Морель
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Колотто
Диего Колотто
33'
33'
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Урретавискайя
Джонатан Урретавискайя
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
50'
57'
50', 57'
90
0
Томас
Антонио Томас
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Адриан
Адриан
90
Запасные
0
Лауре
Лауре
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
0
Айтами
Артилес Айтами
0
Родригес
Хуан Родригес
0
Демарец
Ив Демарец
0
Рики
Рики
Хетафе
мин
-
Колотто
Диего Колотто
90
0
Устари
Оскар Устари
90
0
Мане
Мане
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Маркано
Иван Маркано
90
0
Боатенг
Дерек Боатенг
90
0
Парехо
Даниэль Парехо
90
0
Москера
Педро Москера
90
0
Ману
Ману
90
0
Арисменди
Хавьер Арисменди
69'
69'
90
0
Колунга
Адриан Колунга
90
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Марио
Марио
0
Каскеро
Франциско Каскеро
0
Борха
Борха
0
Санчес
Виктор Санчес
0
Риос
Педро Риос
0
Мику
Мику