Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
1:1
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Примера, 23 тур

Примера,

23 тур

Испания
9 февр. 2008, 22:00 МСК
9.02.2008, 22:00 МСК
суббота
Составы