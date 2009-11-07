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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
0:2
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Миста 13
Луис 59
Примера, 10 тур
Примера,
10 тур
Испания
7 нояб. 2009, 20:00 МСК
7.11.2009, 20:00 МСК
суббота
Составы
Хетафе
мин
0
Устари
Оскар Устари
90
0
Мане
Мане
46
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Марио
Марио
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Боатенг
Дерек Боатенг
60
0
Леон
Педро Леон
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
90
0
Ману
Ману
46
0
Альбин
Хуан Анхель Альбин
90
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Беленгуэр
Давид Беленгуэр
0
Рафа
Рафа
0
Каскеро
Франциско Каскеро
0
Гавилан
Хайме Гавилан
0
Парехо
Даниэль Парехо
0
Риос
Педро Риос
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Луис
Филипе Луис
59'
59'
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
85
0
Серхио
Гонсалес Серхио
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Томас
Антонио Томас
90
0
Миста
Миста
13'
13'
60
0
Рики
Рики
90
Запасные
0
Ману
Ману
0
Зе Каштру
Зе Каштру
0
Лауре
Лауре
0
Альварес
Пабло Альварес
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Адриан
Адриан
0
Перес
Иван Перес