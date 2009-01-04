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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Ману 16
1:2
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Бодипо 7
Серхио 81
Примера, 17 тур
Примера,
17 тур
Испания
4 янв. 2009, 23:00 МСК
4.01.2009, 23:00 МСК
воскресенье
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Хетафе
мин
0
Лихт
Лукас Лихт
90
0
Марио
Марио
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Контра
Космин Мариус Контра
79
0
Гавилан
Хайме Гавилан
69
0
Каскеро
Франциско Каскеро
90
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
90
0
Полански
Юджен Полански
90
0
Ману
Ману
16'
16'
90
0
Альбин
Хуан Анхель Альбин
56
Запасные
0
Якобо
Якобо
0
Беленгуэр
Давид Беленгуэр
0
Кортес
Давид Кортес
0
Селестини
Фабио Селестини
0
Котело
Марио Котело
0
Уче
Икечукву Уче
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Лафита
Анхель Лафита
86
0
Серхио
Гонсалес Серхио
81'
81'
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Верду
Хоан Верду
78
0
Бодипо
Родольфо Бодипо
7'
7'
88
Запасные
0
Писку
Писку
0
Де Гузман
Жулиан Де Гузман
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Кристиан
Идальго Кристиан
0
Браво
Омар Браво
0
Рики
Рики