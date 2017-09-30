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|Запасные
|
1
Тытонь
Пжемислав Тытонь
-
|
3
Наварро
Фернандо Наварро
-
|
14
Аррибас
Алехандро Аррибас
-
|
19
Валле Балонга
Борха Валле Балонга
-
|
18
Баккали
Закария Баккали
-
|
10
Андоне
Флорин Андоне
-
|Запасные
|
1
Мартинес
Эмилиано Мартинес
-
|
15
Молинеро
Франциско Молинеро
-
|
4
Гонсалес
Бруно Гонсалес
-
|
12
Портильо
Франциско Портильо
-
|
14
Мора
Серхио Мора
-
|
11
Чули
Чули
-
События
Матч окончен 2:1
Желтая карточка
90'
Желтая карточка
89'
ГОЛ! 2:1
87'
Желтая карточка
87'
Желтая карточка
83'
69'
Желтая карточка
ГОЛ! 1:1
66'
Желтая карточка
64'
62'
Желтая карточка
54'
ГОЛ! 0:1
Конец первого тайма (0:0)
33'
Желтая карточка
Желтая карточка
26'
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