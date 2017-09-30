Депортиво - Хетафе: 30 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Лукас 66
Андоне 87
2:1

Депортиво - Хетафе: 30 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Ндиайе 54
Примера, 7 тур

Примера,

Испания
30 сент. 2017, 14:00 МСК
30.09.2017, 14:00 МСК
суббота
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События

Матч окончен 2:1
Желтая карточка
Гильерме
90'
Желтая карточка
Закария Баккали
89'
ГОЛ! 2:1
Флорин Андоне
87'
Желтая карточка
Флорин Андоне
87'
Желтая карточка
Хуанфран
83'
69'
Желтая карточка
Маркел Бергара
ГОЛ! 1:1
Лукас
66'
Желтая карточка
Фабиан Шер
64'
62'
Желтая карточка
Хорхе Молина
54'
ГОЛ! 0:1
Амат Ндиайе
Конец первого тайма (0:0)
33'
Желтая карточка
Дамиан Суарес
Желтая карточка
Луизиньо
26'
Начало матча

Прошлые матчи

28.02.2018 28 февр. 2018 ср 21:30
Хетафе
3 : 0
Депортиво
28.02.2018 28 февр. 2018 ср 21:30
Хетафе
3
Депортиво
0
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 14:00
Депортиво
2 : 1
Хетафе
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 14:00
Депортиво
2
Хетафе
1
01.05.2016 01 мая 2016 вс 19:15
Депортиво
0 : 2
Хетафе
01.05.2016 01 мая 2016 вс 19:15
Депортиво
0
Хетафе
2
30.12.2015 30 дек. 2015 ср 22:30
Хетафе
0 : 0
Депортиво
30.12.2015 30 дек. 2015 ср 22:30
Хетафе
0
Депортиво
0
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 20:00
Хетафе
2 : 1
Депортиво
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 20:00
Хетафе
2
Депортиво
1
31.10.2014 31 окт. 2014 пт 22:45
Депортиво
1 : 2
Хетафе
31.10.2014 31 окт. 2014 пт 22:45
Депортиво
1
Хетафе
2
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 20:00
Хетафе
3 : 1
Депортиво
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 20:00
Хетафе
3
Депортиво
1
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 21:00
Депортиво
1 : 1
Хетафе
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 21:00
Депортиво
1
Хетафе
1
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 20:00
Хетафе
4 : 1
Депортиво
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 20:00
Хетафе
4
Депортиво
1
20.09.2010 20 сент. 2010 пн 22:00
Депортиво
2 : 2
Хетафе
20.09.2010 20 сент. 2010 пн 22:00
Депортиво
2
Хетафе
2
28.03.2010 28 марта 2010 вс 18:00
Депортиво
1 : 3
Хетафе
28.03.2010 28 марта 2010 вс 18:00
Депортиво
1
Хетафе
3
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 20:00
Хетафе
0 : 2
Депортиво
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 20:00
Хетафе
0
Депортиво
2
16.05.2009 16 мая 2009 сб 21:00
Депортиво
1 : 1
Хетафе
16.05.2009 16 мая 2009 сб 21:00
Депортиво
1
Хетафе
1
04.01.2009 04 янв. 2009 вс 23:00
Хетафе
1 : 2
Депортиво
04.01.2009 04 янв. 2009 вс 23:00
Хетафе
1
Депортиво
2
09.02.2008 09 февр. 2008 сб 22:00
Депортиво
1 : 1
Хетафе
09.02.2008 09 февр. 2008 сб 22:00
Депортиво
1
Хетафе
1
23.09.2007 23 сент. 2007 вс 18:00
Хетафе
0 : 0
Депортиво
23.09.2007 23 сент. 2007 вс 18:00
Хетафе
0
Депортиво
0

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