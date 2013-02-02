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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Кастро 25
Васкес 81
Колунга 84
3:1
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Пицци 12
Примера, 22 тур
Примера,
22 тур
Испания
2 февр. 2013, 20:00 МСК
2.02.2013, 20:00 МСК
суббота
Хосе Луис Парадас Ромеро
Хосе Луис Парадас Ромеро
Главный Судья
Составы
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Рафа
Рафа
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
0
Валера
Хуан Валера
69
0
Гавилан
Хайме Гавилан
12
0
Кастро
Диего Кастро
25'
25'
90
0
Борха
Борха
77
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Баррада
Абделазиз Баррада
90
0
Колунга
Адриан Колунга
84'
84'
90
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Фернандес
Федерико Фернандес
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Сарабия
Пабло Сарабия
0
Васкес
Альваро Васкес
81'
0
Алькасер
Пако Алькасер
0
Уго
Уго
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Эвалдо
Эвалдо
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Кака
Кака
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Васкес
Хесус Васкес
46
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
59
0
Гама
Бруно Гама
90
0
Рики
Рики
90
0
Пицци
Пицци
12'
12'
90
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Инсуа
Пабло Инсуа
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Сантуш
Андре Сантуш
0
Саломау
Диого Саломау
0
Оливейра
Нельсон Оливейра