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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Колунга 19
Колунга 26
Мику 45
Риос 57
4:1
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Рики 68
Примера, 22 тур
Примера,
22 тур
Испания
5 февр. 2011, 20:00 МСК
5.02.2011, 20:00 МСК
суббота
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Хетафе
мин
0
Устари
Оскар Устари
90
0
Мане
Мане
90
0
Торрес
Мигель Торрес
18
0
Диас
Ката Диас
90
0
Маркано
Иван Маркано
90
0
Гавилан
Хайме Гавилан
90
0
Каскеро
Франциско Каскеро
90
0
Боатенг
Дерек Боатенг
62
0
Риос
Педро Риос
57'
57'
90
0
Колунга
Адриан Колунга
19'
26'
19', 26'
69
0
Мику
Мику
45'
45'
90
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Пинтос
Пабло Пинтос
0
Альбин
Хуан Анхель Альбин
0
Борха
Борха
0
Санчес
Виктор Санчес
0
Москера
Педро Москера
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Мичел
Мичел
46
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Домингес
Хуан Домингес
90
0
Адриан
Адриан
66
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
61
Запасные
0
Ману
Ману
0
Морель
Клаудио Морель
0
Рочела
Давид Рочела
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Жука
Жука
0
Рики
Рики
68'
0
Хиско
Хиско