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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Рики 86
1:1
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Сольдадо 46
Примера, 36 тур
Примера,
36 тур
Испания
16 мая 2009, 21:00 МСК
16.05.2009, 21:00 МСК
суббота
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Пабло Амо
Пабло Амо
90
0
Лафита
Анхель Лафита
62
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Серхио
Гонсалес Серхио
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Верду
Хоан Верду
62
0
Бодипо
Родольфо Бодипо
79
Запасные
0
Мунуа
Густаво Мунуа
0
Лауре
Лауре
0
Колотто
Диего Колотто
0
Альварес
Пабло Альварес
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Кристиан
Идальго Кристиан
0
Рики
Рики
86'
Хетафе
мин
0
Устари
Оскар Устари
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Марио
Марио
90
0
Рафа
Рафа
90
0
Кортес
Давид Кортес
90
0
Каскеро
Франциско Каскеро
14
0
Селестини
Фабио Селестини
90
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
90
0
Альбин
Хуан Анхель Альбин
65
0
Уче
Икечукву Уче
90
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
46'
46'
74
Запасные
0
Якобо
Якобо
0
Беленгуэр
Давид Беленгуэр
0
Контра
Космин Мариус Контра
0
Котело
Марио Котело
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Кепа
Бланко Кепа
0
Ману
Ману