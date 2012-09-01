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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Рики 6
1:1
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Баррада 26
Примера, 3 тур
Примера,
3 тур
Испания
1 сент. 2012, 21:00 МСК
1.09.2012, 21:00 МСК
суббота
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Эвалдо
Эвалдо
90
0
Марчена
Карлос Марчена
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Домингес
Хуан Домингес
83
0
Гама
Бруно Гама
51
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
60
0
Рики
Рики
6'
6'
90
0
Пицци
Пицци
90
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Айосе
Айосе
0
Миранда
Родерик Миранда
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
0
Сантуш
Андре Сантуш
0
Оливейра
Нельсон Оливейра
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Леон
Педро Леон
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Лафита
Анхель Лафита
65
0
Баррада
Абделазиз Баррада
26'
26'
90
0
Колунга
Адриан Колунга
90
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Мане
Мане
0
Рафа
Рафа
0
Родригес
Хуан Родригес
0
Гавилан
Хайме Гавилан
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Алькасер
Пако Алькасер