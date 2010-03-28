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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Рики 71
1:3
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Мику 21
Зе Каштру 32
Мику 57
Примера, 29 тур
Примера,
29 тур
Испания
28 марта 2010, 18:00 МСК
28.03.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Сесар Муньес Фернандес
Сесар Муньес Фернандес
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Ману
Ману
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
32'
32'
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Серхио
Гонсалес Серхио
90
0
Родригес
Хуан Родригес
46
0
Томас
Антонио Томас
90
0
Домингес
Хуан Домингес
90
0
Адриан
Адриан
90
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
46
Запасные
0
Писку
Писку
0
Сеоане
Диего Сеоане
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Рики
Рики
71'
0
Бодипо
Родольфо Бодипо
Хетафе
мин
0
Кодина
Жорди Кодина
90
-
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Мане
Мане
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Беленгуэр
Давид Беленгуэр
90
0
Рафа
Рафа
90
0
Селестини
Фабио Селестини
90
0
Боатенг
Дерек Боатенг
90
0
Леон
Педро Леон
81
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
90
0
Ману
Ману
90
0
Мику
Мику
21'
57'
21', 57'
90
Запасные
0
Кортес
Давид Кортес
0
Альбин
Хуан Анхель Альбин
0
Каскеро
Франциско Каскеро
0
Гавилан
Хайме Гавилан
0
Парехо
Даниэль Парехо
0
Риос
Педро Риос