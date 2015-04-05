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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Алексис 18
Эскудеро 34
2:1
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Точе 79
Примера, 29 тур
Примера,
29 тур
Испания
5 апр. 2015, 20:00 МСК
5.04.2015, 20:00 МСК
воскресенье
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Хетафе
мин
25
Гуаита
Висенте Гуаита
90
27
Хави Навас
Хави Навас
84
2
Алексис
Алексис
18'
18'
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
34'
34'
90
4
Веласкес
Эмилиано Веласкес
90
17
Кастро
Диего Кастро
90
22
Родригес
Хуан Родригес
90
8
Ласен
Мехди Ласен
90
14
Леон
Педро Леон
62
10
Сарабия
Пабло Сарабия
91
9
Васкес
Альваро Васкес
90
Запасные
1
Лопес
Жонатан Лопес
3
Лаго
Роберто Лаго
5
Налдо
Налдо
23
Инестроза
Фреди Инестроза
36
Фелип
Алехандро Фелип
15
Диавара
Папа Бабакар Диавара
32
Буэндия
Эмилиано Буэндия
Депортиво
мин
13
Фабри
Фабри
90
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
24
Фаринья
Луис Фаринья
46
15
Лауре
Лауре
90
26
Сидней
Сидней
90
5
Инсуа
Пабло Инсуа
90
16
Луизиньо
Луизиньо
90
11
Хуанфран
Хуанфран
46
22
Боргес
Селсо Боргес
90
7
Лукас
Лукас
90
9
Риера
Ориоль Риера
90
Запасные
1
Люкс
Герман Люкс
2
Пабло
Мануэль Пабло
10
Домингес
Хуан Домингес
6
Родригес
Хосе Родригес
14
Куэнка
Исаак Куэнка
18
Точе
Точе
79'
19
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру