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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Поштига 80
1:2
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Фабри 35
Лафита 46
Примера, 10 тур
Примера,
10 тур
Испания
31 окт. 2014, 22:45 МСК
31.10.2014, 22:45 МСК
пятница
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
13
Фабри
Фабри
35'
35'
90
24
Фаринья
Луис Фаринья
46
26
Сидней
Сидней
90
5
Инсуа
Пабло Инсуа
90
16
Луизиньо
Луизиньо
90
20
Вилк
Цезари Вилк
46
8
Медуньянин
Харис Медуньянин
90
10
Домингес
Хуан Домингес
90
11
Хуанфран
Хуанфран
90
19
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
90
14
Куэнка
Исаак Куэнка
58
Запасные
1
Люкс
Герман Люкс
23
Лопо
Альберто Лопо
3
Канелья
Роберто Канелья
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
25
Хуан Карлос
Хуан Карлос
9
Поштига
Элдер Поштига
80'
18
Точе
Точе
Хетафе
мин
25
Гуаита
Висенте Гуаита
90
-
Фабри
Фабри
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
5
Налдо
Налдо
90
4
Веласкес
Эмилиано Веласкес
90
12
Арройо
Альваро Арройо
90
7
Лафита
Анхель Лафита
46'
46'
88
23
Инестроза
Фреди Инестроза
68
22
Родригес
Хуан Родригес
90
8
Ласен
Мехди Ласен
90
10
Сарабия
Пабло Сарабия
78
11
Йода
Карим Йода
90
Запасные
13
Кодина
Жорди Кодина
3
Лаго
Роберто Лаго
28
Вигарай
Карлос Вигарай
19
Саммир
Саммир
17
Кастро
Диего Кастро
24
Мичел
Мичел
15
Диавара
Папа Бабакар Диавара