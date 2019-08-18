Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
3:1
Матч завершен
Монца
Монца
Кубок Италии, 1/32 финала

Кубок Италии,

1/32 финала

Италия
18 авг. 2019, 19:15 МСК
18.08.2019, 19:15 МСК
воскресенье
Составы