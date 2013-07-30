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Динамо VS Шериф
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Динамо - Шериф: 30 июля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Динамо
Загреб
1:0
Первый матч 3:0
Динамо - Шериф: 30 июля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Шериф
Тирасполь
Лига чемпионов, 3 раунд
Лига чемпионов,
3 раунд
30 июля 2013, 21:45 МСК
30.07.2013, 21:45 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Динамо
мин
5
Адеми
Ариян Адеми
66
Дилавер
Эмир Дилавер
21
Петкович
Бруно Петкович
30
Стоянович
Петар Стоянович
99
Оршич
Мислав Оршич
19
Мубандже
Франсуа Мубандже
14
Гояк
Амер Гояк
40
Ливакович
Доминик Ливакович
27
Моро
Никола Моро
7
Ольмо
Дани Ольмо
92
Кадзиор
Дамиан Кадзиор
Запасные
1
Загорац
Даниэль Загорац
-
8
Хайрович
Изет Хайрович
-
10
Майер
Ловро Майер
-
17
Иванушец
Лука Иванушец
-
36
Гира
Марко Гира
-
11
Гавранович
Марио Гавранович
-
16
Шитум
Марио Шитум
-
Шериф
мин
16
Борысюк
Ариэль Борысюк
77
Кендыш
Юрий Кендыш
27
Латифи
Лиридон Латифи
29
Тамбе
Роберт Тамбе
4
Палчич
Матей Палчич
Запасные
23
Гордиенко
Артем Гордиенко
-
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
07.08.2013
07 авг. 2013
ср
20:00
Шериф
0 : 3
Динамо
07.08.2013
07 авг. 2013
ср
20:00
Шериф
0
Динамо
3
30.07.2013
30 июля 2013
вт
21:45
Динамо
1 : 0
Шериф
30.07.2013
30 июля 2013
вт
21:45
Динамо
1
Шериф
0
08.08.2012
08 авг. 2012
ср
21:45
Динамо
4 : 0
Шериф
08.08.2012
08 авг. 2012
ср
21:45
Динамо
4
Шериф
0
01.08.2012
01 авг. 2012
ср
20:00
Шериф
0 : 1
Динамо
01.08.2012
01 авг. 2012
ср
20:00
Шериф
0
Динамо
1
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