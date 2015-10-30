Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Лукас 77
1:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Тиагу 34
Примера, 10 тур

Примера,

10 тур

Испания
30 окт. 2015, 22:30 МСК
30.10.2015, 22:30 МСК
пятница
Педро Перес Монтеро
Педро Перес Монтеро
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
1
Люкс
Герман Люкс
90
3
Наварро
Фернандо Наварро
90
23
Лопо
Альберто Лопо
90
15
Лауре
Лауре
76
26
Сидней
Сидней
90
18
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
69
18
Москера
Педро Москера
90
20
Файр
Файкал Файр
90
22
Боргес
Селсо Боргес
90
17
Картабия
Федерико Картабия
90
7
Лукас
Лукас
77'
77'
90
Запасные
26
Гомес
Давид Гомес
14
Аррибас
Алехандро Аррибас
8
Медуньянин
Харис Медуньянин
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
22
Альберто
Луис Альберто
11
Хуанфран
Хуанфран
25
Родригес
Джонатан Родригес
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
3
Луис
Филипе Луис
90
2
Годин
Диего Годин
90
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
20
Хуанфран
Хуанфран
90
14
Габи
Габи
90
5
Тиагу
Тиагу
34'
34'
82
6
Коке
Коке
90
17
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
61
7
Гризманн
Антуан Гризманн
90
9
Мартинес
Джексон Мартинес
72
Запасные
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
18
Гамес
Хесус Гамес
15
Савич
Стефан Савич
17
Ньигес
Сауль Ньигес
10
Торрес
Оливер Торрес
19
Торрес
Фернандо Торрес
16
Корреа
Анхель Корреа