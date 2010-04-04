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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Хуанито 22
Форлан 58
Тиагу 61
3:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 30 тур
Примера,
30 тур
Испания
4 апр. 2010, 22:00 МСК
4.04.2010, 22:00 МСК
воскресенье
Мигель Анхель Перес Ласа
Мигель Анхель Перес Ласа
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
0
Лопес
Антонио Лопес
90
0
Хуанито
Хуанито
22'
22'
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
90
0
Тиагу
Тиагу
61'
61'
90
0
Камачо
Игнасио Камачо
90
0
Симау
Симау
85
0
Форлан
Диего Форлан
58'
58'
63
0
Агуэро
Серхио Агуэро
69
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Кабрера
Леандро Кабрера
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
0
Перес
Рубен Перес
0
Сальвио
Эдуардо Сальвио
0
Молино
Хорхе Молино
0
Гарсия
Рауль Гарсия
0
Бальде
Ибрахима Бальде
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Серхио
Гонсалес Серхио
82
0
Томас
Антонио Томас
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
57
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Адриан
Адриан
68
Запасные
0
Ману
Ману
0
Зе Каштру
Зе Каштру
0
Писку
Писку
0
Гарсия
Рауль Гарсия
0
Рики
Рики
0
Бодипо
Родольфо Бодипо
0
Перес
Иван Перес
0
Аньон
Давид Аньон