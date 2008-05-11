Матч завершен
Атлетико
Мадрид
1:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 37 тур

Примера,

37 тур

Испания
11 мая 2008, 22:00 МСК
11.05.2008, 22:00 МСК
воскресенье
Составы