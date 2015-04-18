Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Риера 78
1:2
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Гризманн 5
Гризманн 22
Примера, 32 тур

Примера,

32 тур

Испания
18 апр. 2015, 19:00 МСК
18.04.2015, 19:00 МСК
суббота
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
13
Фабри
Фабри
90
18
Точе
Точе
78
23
Лопо
Альберто Лопо
90
26
Сидней
Сидней
90
16
Луизиньо
Луизиньо
64
8
Медуньянин
Харис Медуньянин
90
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
11
Хуанфран
Хуанфран
90
7
Лукас
Лукас
46
9
Риера
Ориоль Риера
78'
78'
90
19
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
90
Запасные
1
Люкс
Герман Люкс
2
Пабло
Мануэль Пабло
15
Лауре
Лауре
10
Домингес
Хуан Домингес
6
Родригес
Хосе Родригес
24
Фаринья
Луис Фаринья
14
Куэнка
Исаак Куэнка
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
2
Годин
Диего Годин
90
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
20
Хуанфран
Хуанфран
90
18
Гамес
Хесус Гамес
90
5
Тиагу
Тиагу
90
10
Туран
Арда Туран
59
6
Коке
Коке
90
17
Ньигес
Сауль Ньигес
90
8
Гарсия
Рауль Гарсия
90
7
Гризманн
Антуан Гризманн
5'
22'
5', 22'
66
Запасные
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
3
Сикейра
Гильерме Сикейра
23
Миранда
Жоао Миранда
22
Кани
Кани
19
Торрес
Фернандо Торрес
11
Хименес
Рауль Хименес