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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Агуэро 8
Агуэро 35
2:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 15 тур
Примера,
15 тур
Испания
11 дек. 2010, 23:55 МСК
11.12.2010, 23:55 МСК
суббота
Составы
Атлетико
мин
0
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Переа
Луис Переа
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
0
Симау
Симау
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
84
0
Тиагу
Тиагу
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
86
0
Форлан
Диего Форлан
79
0
Агуэро
Серхио Агуэро
8'
35'
8', 35'
90
Запасные
0
Жоэль
Жоэль
0
Лопес
Антонио Лопес
0
Валера
Хуан Валера
0
Годин
Диего Годин
0
Суарес
Марио Суарес
0
Мерида
Фран Мерида
0
Коста
Диего Коста
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Сеоане
Диего Сеоане
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Урретавискайя
Джонатан Урретавискайя
66
0
Родригес
Хуан Родригес
82
0
Томас
Антонио Томас
90
0
Сауль
Сауль
90
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
90
Запасные
0
Ману
Ману
0
Лауре
Лауре
0
Риндароу
Кнут Риндароу
0
Альварес
Пабло Альварес
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Домингес
Хуан Домингес
0
Адриан
Адриан