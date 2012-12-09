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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Коста 23
Фалькао 28
Фалькао 42
Фалькао 64
Фалькао 68
Фалькао 71
6:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 15 тур
Примера,
15 тур
Испания
9 дек. 2012, 21:00 МСК
9.12.2012, 21:00 МСК
воскресенье
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
74
0
Диас
Ката Диас
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Габи
Габи
90
0
Туран
Арда Туран
70
0
Суарес
Марио Суарес
90
0
Коке
Коке
90
0
Коста
Диего Коста
23'
23'
59
0
Фалькао
Радамель Фалькао
28'
42'
68'
71'
64'
28', 42', 68', 71'
64'
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Пулидо
Хорхе Пулидо
0
Манкильо
Хавьер Манкильо
0
Белезоглу
Эмре Белезоглу
0
Тиагу
Тиагу
0
Гарсия
Рауль Гарсия
0
Адриан
Адриан
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Айосе
Айосе
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Миранда
Родерик Миранда
90
0
Инсуа
Пабло Инсуа
90
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
65
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
0
Гама
Бруно Гама
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
72
0
Рики
Рики
78
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Пабло
Мануэль Пабло
0
Васкес
Хесус Васкес
0
Домингес
Хуан Домингес
0
Сантуш
Андре Сантуш
0
Бодипо
Родольфо Бодипо
0
Саломау
Диого Саломау