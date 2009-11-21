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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Колотто 20
Гуардадо 90
2:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Агуэро 4
Примера, 11 тур
Примера,
11 тур
Испания
21 нояб. 2009, 20:00 МСК
21.11.2009, 20:00 МСК
суббота
Хосе Луис Парадас Ромеро
Хосе Луис Парадас Ромеро
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Колотто
Диего Колотто
20'
20'
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90'
90'
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Томас
Антонио Томас
90
0
Миста
Миста
70
0
Рики
Рики
84
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
79
Запасные
0
Ману
Ману
0
Зе Каштру
Зе Каштру
0
Лауре
Лауре
0
Писку
Писку
0
Альварес
Пабло Альварес
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Домингес
Хуан Домингес
0
Перес
Иван Перес
Атлетико
мин
0
Асенхо
Серхио Асенхо
90
0
Лопес
Антонио Лопес
90
0
Ибаньес
Пабло Ибаньес
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Переа
Луис Переа
90
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
37
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
0
Родригес
Макси Родригес
84
0
Агуэро
Серхио Агуэро
4'
4'
90
0
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
61
Запасные
0
Де Хеа
Давид Де Хеа
0
Валера
Хуан Валера
0
Хуанито
Хуанито
0
Сантана
Клебер Сантана
0
Симау
Симау
0
Камачо
Игнасио Камачо
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
0
Форлан
Диего Форлан