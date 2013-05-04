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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
0:0
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Примера, 34 тур
Примера,
34 тур
Испания
4 мая 2013, 22:59 МСК
4.05.2013, 22:59 МСК
суббота
Айса Гамес
Айса Гамес
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Айосе
Айосе
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
73
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
0
Домингес
Хуан Домингес
90
0
Гама
Бруно Гама
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
86
0
Рики
Рики
77
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Кака
Кака
0
Эвалдо
Эвалдо
0
Васкес
Хесус Васкес
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
0
Сантуш
Андре Сантуш
0
Оливейра
Нельсон Оливейра
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Родригес
Кристиан Родригес
66
0
Габи
Габи
90
0
Суарес
Марио Суарес
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
72
0
Адриан
Адриан
81
0
Фалькао
Радамель Фалькао
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Диас
Ката Диас
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
0
Тиагу
Тиагу
0
Туран
Арда Туран
0
Ньигес
Сауль Ньигес
0
Торрес
Оливер Торрес