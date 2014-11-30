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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Ньигес 42
Туран 53
2:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 13 тур
Примера,
13 тур
Испания
30 нояб. 2014, 14:00 МСК
30.11.2014, 14:00 МСК
воскресенье
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
2
Годин
Диего Годин
90
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
20
Хуанфран
Хуанфран
90
6
Коке
Коке
90
5
Тиагу
Тиагу
90
17
Ньигес
Сауль Ньигес
42'
42'
63
10
Туран
Арда Туран
53'
53'
90
9
Манджукич
Марио Манджукич
55
7
Гризманн
Антуан Гризманн
73
Запасные
13
Облак
Ян Облак
18
Гамес
Хесус Гамес
4
Суарес
Марио Суарес
21
Родригес
Кристиан Родригес
8
Гарсия
Рауль Гарсия
22
Черчи
Алессио Черчи
11
Хименес
Рауль Хименес
Депортиво
мин
13
Фабри
Фабри
90
5
Инсуа
Пабло Инсуа
90
4
Диаките
Модибо Диаките
90
26
Сидней
Сидней
90
15
Хуанфран
Хуанфран
15
16
Луизиньо
Луизиньо
90
8
Медуньянин
Харис Медуньянин
61
20
Вилк
Цезари Вилк
90
19
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
76
6
Родригес
Хосе Родригес
90
9
Поштига
Элдер Поштига
90
Запасные
1
Люкс
Герман Люкс
15
Лауре
Лауре
10
Канелья
Роберто Канелья
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
10
Домингес
Хуан Домингес
14
Куэнка
Исаак Куэнка
18
Точе
Точе