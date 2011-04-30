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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
0:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Агуэро 80
Примера, 34 тур
Примера,
34 тур
Испания
30 апр. 2011, 22:55 МСК
30.04.2011, 22:55 МСК
суббота
Туриэнсо Альварес
Туриэнсо Альварес
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Морель
Клаудио Морель
32
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
75
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Домингес
Хуан Домингес
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Хиско
Хиско
71
Запасные
0
Ману
Ману
0
Зе Каштру
Зе Каштру
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
0
Сеоане
Диего Сеоане
0
Альварес
Пабло Альварес
0
Рики
Рики
0
Адриан
Адриан
Атлетико
мин
0
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Переа
Луис Переа
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
0
Элиас
Элиас
68
0
Тиагу
Тиагу
90
0
Суарес
Марио Суарес
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
86
0
Агуэро
Серхио Агуэро
80'
80'
90
0
Коста
Диего Коста
67
Запасные
0
Жоэль
Жоэль
0
Лопес
Антонио Лопес
0
Хуанфран
Хуанфран
0
Домингес
Альваро Домингес
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
0
Гарсия
Рауль Гарсия
0
Форлан
Диего Форлан