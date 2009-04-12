Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Бодипо 87
1:2
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Агуэро 44
Симау 70
Примера, 30 тур
Примера,
30 тур
Испания
12 апр. 2009, 22:00 МСК
12.04.2009, 22:00 МСК
воскресенье
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Пабло Амо
Пабло Амо
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Де Гузман
Жулиан Де Гузман
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
90
0
Лафита
Анхель Лафита
71
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
75
Запасные
0
Мунуа
Густаво Мунуа
0
Колотто
Диего Колотто
0
Писку
Писку
0
Серхио
Гонсалес Серхио
0
Альварес
Пабло Альварес
0
Кристиан
Идальго Кристиан
0
Бодипо
Родольфо Бодипо
87'
Атлетико
мин
0
Франко
Леонардо Франко
90
0
Лопес
Антонио Лопес
85
0
Ибаньес
Пабло Ибаньес
90
0
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
0
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
0
Симау
Симау
70'
70'
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
90
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
0
Родригес
Макси Родригес
90
0
Форлан
Диего Форлан
88
0
Агуэро
Серхио Агуэро
44'
44'
78
Запасные
0
Купе
Грегори Купе
0
Сейтаридис
Георгиос Сейтаридис
0
Перниа
Мариано Перниа
0
Камачо
Игнасио Камачо
0
Банега
Эвер Банега
0
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь