Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Лионель Месси
Эрлинг Браут Холанд
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Сердар Азмун
Месут Озил
Александр Головин
Квинси Промес
Федор Чалов
Эльдор Шомуродов
Россия
Мальта
США
Белоруссия
Норвегия
Австралия
Непал
Сан-Марино
Нидерланды
Грузия
Китай
Манчестер Сити
Спартак
ЦСКА
Ливерпуль
Краснодар
Локомотив
Барселона
Зенит
Реал
Тамбов
Ростов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Товарищеские матчи
Чехия VS Албания
Поделиться:
Чехия - Албания: 08 июня 2021 смотреть онлайн
Чехия
-:-
Чехия - Албания: 08 июня 2021 смотреть онлайн
Албания
Товарищеские матчи, Июнь
Товарищеские матчи,
Июнь
8 июня 2021, -:- МСК
8.06.2021, -:- МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Чехия
мин
8
Дарида
Владимир Дарида
6
Калас
Томаш Калас
1
Вацлик
Томаш Вацлик
5
Коуфал
Владимир Коуфал
-
Ондрашек
Зденек Ондрашек
4
Брабец
Якуб Брабец
14
Янкто
Якуб Янкто
22
Матею
Алеш Матею
-
Соучек
Томаш Соучек
20
Масопуст
Лукаш Масопуст
21
Крал
Алекс Крал
Запасные
23
Мандоус
Алеш Мандоус
-
23
Коубек
Томаш Коубек
-
3
Голеш
Томаш Голеш
-
22
Новак
Филип Новак
-
15
Емелка
Вацлав Емелка
-
2
Зима
Давид Зима
-
9
Докал
Борек Докал
-
13
Копиц
Ян Копиц
-
7
Барак
Антонин Барак
-
20
Выдра
Матей Выдра
-
11
Крменчик
Михал Крменчик
-
18
Черны
Вацлав Черны
-
Албания
мин
9
Мемушай
Ледиан Мемушай
6
Джимсити
Берат Джимсити
1
Бериша
Этрит Бериша
-
Цикалеши
Соколь Цикалеши
-
Манай
Рей Манай
14
Лячи
Казим Лячи
5
Везели
Фредерик Везели
18
Исмайли
Ардиан Исмайли
2
Мемолла
Хисен Мемолла
-
Гясула
Клаус Гясула
-
Узуни
Мюрто Узуни
Запасные
23
Ходжа
Албан Ходжа
-
2
Цепеле
Рамен Цепеле
-
21
Сулейманов
Таульянт Сулейманов
-
20
Рамадани
Юльбер Рамадани
-
15
Селахи
Линдон Селахи
-
8
Каллаку
Шерифф Каллаку
-
19
Балай
Беким Балай
-
Новости
Гол мечты. Казахи жахнули прямо с центра поля, просто разыграв мяч 🔥
#Айбол Абикен
15 ноября 2020, 22:54
Чехия из-за коронавируса за сутки собрала новую сборную: весь персонал, 22 дебютанта и ветеран, который закончил четыре года назад
1
#Чехия
08 сентября 2020, 13:16
1
#
Новости матча
Австрия, Венгрия, Чехия и Уэльс вышли в элитный дивизион Лиги наций. Вылетели Швеция, Исландия и Босния
19 ноября 2020, 11:06
Чехия соберет новую сборную на матч с Шотландией – до этого они отменили матч из-за коронавируса
05 сентября 2020, 20:01
Матч Лиги наций между Чехией и Шотландией отменен из-за коронавируса
05 сентября 2020, 10:27
Состав всех групп финального этапа Евро-2020
30 ноября 2019, 20:59
Англия проиграла матч квалификации впервые за 10 лет. Прервалась 43-матчевая беспроигрышная серия
12 октября 2019, 10:24
Франция принимала Албанию: организаторы перепутали гимн с Андоррой, а диктор извинился перед ... Арменией
08 сентября 2019, 09:21