Чехия - Албания: 08 июня 2021 смотреть онлайн

Чехия
-:-

Чехия - Албания: 08 июня 2021 смотреть онлайн

Албания
Товарищеские матчи, Июнь

Товарищеские матчи,

Июнь
8 июня 2021, -:- МСК
8.06.2021, -:- МСК
вторник
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Прогнозы

Предварительный состав

Чехия
мин
8
Дарида
Владимир Дарида
6
Калас
Томаш Калас
1
Вацлик
Томаш Вацлик
5
Коуфал
Владимир Коуфал
-
Ондрашек
Зденек Ондрашек
4
Брабец
Якуб Брабец
14
Янкто
Якуб Янкто
22
Матею
Алеш Матею
-
Соучек
Томаш Соучек
20
Масопуст
Лукаш Масопуст
21
Крал
Алекс Крал
Запасные
23
Мандоус
Алеш Мандоус
-
23
Коубек
Томаш Коубек
-
3
Голеш
Томаш Голеш
-
22
Новак
Филип Новак
-
15
Емелка
Вацлав Емелка
-
2
Зима
Давид Зима
-
9
Докал
Борек Докал
-
13
Копиц
Ян Копиц
-
7
Барак
Антонин Барак
-
20
Выдра
Матей Выдра
-
11
Крменчик
Михал Крменчик
-
18
Черны
Вацлав Черны
-
Албания
мин
9
Мемушай
Ледиан Мемушай
6
Джимсити
Берат Джимсити
1
Бериша
Этрит Бериша
-
Цикалеши
Соколь Цикалеши
-
Манай
Рей Манай
14
Лячи
Казим Лячи
5
Везели
Фредерик Везели
18
Исмайли
Ардиан Исмайли
2
Мемолла
Хисен Мемолла
-
Гясула
Клаус Гясула
-
Узуни
Мюрто Узуни
Запасные
23
Ходжа
Албан Ходжа
-
2
Цепеле
Рамен Цепеле
-
21
Сулейманов
Таульянт Сулейманов
-
20
Рамадани
Юльбер Рамадани
-
15
Селахи
Линдон Селахи
-
8
Каллаку
Шерифф Каллаку
-
19
Балай
Беким Балай
-

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