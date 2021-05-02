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Балтика VS Алания
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Балтика - Алания: 02 мая 2021 смотреть онлайн
Балтика
Калининград
-:-
Балтика - Алания: 02 мая 2021 смотреть онлайн
Алания
Владикавказ
ФНЛ, 40 тур
ФНЛ,
40 тур
Россия
2 мая 2021, -:- МСК
2.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Балтика
мин
27
Маклаков
Иван Маклаков
1
Латышонок
Евгений Латышонок
26
Мещанинов
Артем Мещанинов
33
Аллеф
Аллеф
70
I. Geloyan
I. Geloyan
20
Юрганов
Игорь Юрганов
44
Тишкин
Максим Тишкин
10
Альшин
Ильнур Альшин
18
Кашчелан
Младен Кашчелан
19
Шаваев
Алихан Шаваев
6
Кузьмин
Максим Кузьмин
Запасные
21
Волк
Давид Волк
-
8
Дудиев
Аслан Дудиев
-
89
Лазарев
Владислав Лазарев
-
7
Джамилов
Султан Джамилов
-
77
Плетнев
Дмитрий Плетнев
-
14
Демьянов
Виктор Демьянов
-
13
Маркович
Мирослав Маркович
-
11
Маркин
Михаил Маркин
-
5
Juan Manuel Valencia
Juan Manuel Valencia
-
Алания
мин
5
Багаев
Алан Багаев
4
Качмазов
Сослан Качмазов
1
Солдатенко
Ростислав Солдатенко
97
Магомедов
Бутта Магомедов
21
Кокоев
Батрадз Кокоев
19
Бутаев
Аллон Бутаев
8
Хугаев
Алан Хугаев
18
Кобесов
Давид Кобесов
3
Шавлохов
Давид Шавлохов
99
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
14
Машуков
Ислам Машуков
Запасные
31
Натабашвили
Георгий Натабашвили
-
7
Зураев
Эльбрус Зураев
-
15
Кочиев
Хетаг Кочиев
-
70
Гурциев
Батраз Гурциев
-
88
Кобесов
Дмитрий Кобесов
-
20
Засеев
Азамат Засеев
-
17
Дзахов
Давид Дзахов
-
77
Хабалов
Алан Хабалов
-
11
Хубулов
Владимир Хубулов
-
9
Суанов
Руслан Суанов
-
12
Sodiq Anthony Rasheed
Sodiq Anthony Rasheed
-
Прошлые матчи
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:00
Алания
5 : 0
Балтика
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:00
Алания
5
Балтика
0
28.07.1998
28 июля 1998
вт
23:00
Балтика
1 : 3
Алания
28.07.1998
28 июля 1998
вт
23:00
Балтика
1
Алания
3
10.04.1998
10 апр. 1998
пт
23:00
Алания
2 : 0
Балтика
10.04.1998
10 апр. 1998
пт
23:00
Алания
2
Балтика
0
07.08.1997
07 авг. 1997
чт
23:00
Балтика
1 : 2
Алания
07.08.1997
07 авг. 1997
чт
23:00
Балтика
1
Алания
2
11.04.1997
11 апр. 1997
пт
23:00
Алания
0 : 0
Балтика
11.04.1997
11 апр. 1997
пт
23:00
Алания
0
Балтика
0
14.09.1996
14 сент. 1996
сб
23:00
Балтика
2 : 0
Алания
14.09.1996
14 сент. 1996
сб
23:00
Балтика
2
Алания
0
03.05.1996
03 мая 1996
пт
23:00
Алания
4 : 0
Балтика
03.05.1996
03 мая 1996
пт
23:00
Алания
4
Балтика
0
Новости
«Балтика» в соцсетях пошутила про отравление Навального. Клуб объясняет: просто хотели креативно представить нового игрока
1
#Балтика
10 сентября 2020, 20:25
1
Супергерои нашли в метеорите новую форму «Балтики». Это комикс-презентация от клуба
#Балтика
16 июля 2020, 17:22
Это не шутки: Кокорин и «Балтика» ведут переговоры. Еще раз – «БАЛ-ТИ-КА»
#Александр Кокорин
05 февраля 2020, 17:49
Как же круто теперь в Калининграде! Отбор к Евро, топовый волейбол и Евролига, везде – бешеная атмосфера
#Россия
27 декабря 2019, 13:43
Крики, мат, страдания. Так «Балтика» вылетела из ФНЛ
#Балтика
26 мая 2019, 12:40
#
Новости матча
Матч «Балтики» и «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей. В Калининграде – третий случай заражения коронавирусом
13 марта 2020, 13:13
«Балтика» представила матч с «Локомотивом» в стиле Mortal Kombat, изобразив Семина в виде Лю Канга
04 сентября 2019, 17:25
Даже в разгар финалов сборных ФНЛ нашла чем удивить. 9 матчей – 0 очков у хозяев
08 июля 2019, 15:58
«Матрице» исполнилось 20 лет. Лучше всех это обыграли «Химки»
30 марта 2019, 21:25