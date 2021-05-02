Балтика - Алания: 02 мая 2021 смотреть онлайн

Балтика
Калининград
-:-

Балтика - Алания: 02 мая 2021 смотреть онлайн

Алания
Владикавказ
ФНЛ, 40 тур

ФНЛ,

40 тур

Россия
2 мая 2021, -:- МСК
2.05.2021, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Балтика
мин
27
Маклаков
Иван Маклаков
1
Латышонок
Евгений Латышонок
26
Мещанинов
Артем Мещанинов
33
Аллеф
Аллеф
70
I. Geloyan
I. Geloyan
20
Юрганов
Игорь Юрганов
44
Тишкин
Максим Тишкин
10
Альшин
Ильнур Альшин
18
Кашчелан
Младен Кашчелан
19
Шаваев
Алихан Шаваев
6
Кузьмин
Максим Кузьмин
Запасные
21
Волк
Давид Волк
-
8
Дудиев
Аслан Дудиев
-
89
Лазарев
Владислав Лазарев
-
7
Джамилов
Султан Джамилов
-
77
Плетнев
Дмитрий Плетнев
-
14
Демьянов
Виктор Демьянов
-
13
Маркович
Мирослав Маркович
-
11
Маркин
Михаил Маркин
-
5
Juan Manuel Valencia
Juan Manuel Valencia
-
Алания
мин
5
Багаев
Алан Багаев
4
Качмазов
Сослан Качмазов
1
Солдатенко
Ростислав Солдатенко
97
Магомедов
Бутта Магомедов
21
Кокоев
Батрадз Кокоев
19
Бутаев
Аллон Бутаев
8
Хугаев
Алан Хугаев
18
Кобесов
Давид Кобесов
3
Шавлохов
Давид Шавлохов
99
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
14
Машуков
Ислам Машуков
Запасные
31
Натабашвили
Георгий Натабашвили
-
7
Зураев
Эльбрус Зураев
-
15
Кочиев
Хетаг Кочиев
-
70
Гурциев
Батраз Гурциев
-
88
Кобесов
Дмитрий Кобесов
-
20
Засеев
Азамат Засеев
-
17
Дзахов
Давид Дзахов
-
77
Хабалов
Алан Хабалов
-
11
Хубулов
Владимир Хубулов
-
9
Суанов
Руслан Суанов
-
12
Sodiq Anthony Rasheed
Sodiq Anthony Rasheed
-

Прошлые матчи

07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:00
Алания
5 : 0
Балтика
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:00
Алания
5
Балтика
0
28.07.1998 28 июля 1998 вт 23:00
Балтика
1 : 3
Алания
28.07.1998 28 июля 1998 вт 23:00
Балтика
1
Алания
3
10.04.1998 10 апр. 1998 пт 23:00
Алания
2 : 0
Балтика
10.04.1998 10 апр. 1998 пт 23:00
Алания
2
Балтика
0
07.08.1997 07 авг. 1997 чт 23:00
Балтика
1 : 2
Алания
07.08.1997 07 авг. 1997 чт 23:00
Балтика
1
Алания
2
11.04.1997 11 апр. 1997 пт 23:00
Алания
0 : 0
Балтика
11.04.1997 11 апр. 1997 пт 23:00
Алания
0
Балтика
0
14.09.1996 14 сент. 1996 сб 23:00
Балтика
2 : 0
Алания
14.09.1996 14 сент. 1996 сб 23:00
Балтика
2
Алания
0
03.05.1996 03 мая 1996 пт 23:00
Алания
4 : 0
Балтика
03.05.1996 03 мая 1996 пт 23:00
Алания
4
Балтика
0

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