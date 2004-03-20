Матч завершен
Алания
Владикавказ
0:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
20 марта 2004, -:- МСК
20.03.2004, -:- МСК
суббота
Составы