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Торпедо VS Алания
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Торпедо - Алания: 24 июля 2021 смотреть онлайн
Торпедо
Москва
-:-
Торпедо - Алания: 24 июля 2021 смотреть онлайн
Алания
Владикавказ
ФНЛ, 3 тур
ФНЛ,
3 тур
Россия
24 июля 2021, -:- МСК
24.07.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Торпедо
мин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
44
Самсонов
Артем Самсонов
4
Редькович
Дмитрий Редькович
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
28
Магаль
Руслан Магаль
28
Магаль
Руслан Магаль
14
Рязанцев
Александр Рязанцев
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
21
Дворецков
Филипп Дворецков
21
Кравчук
Андрей Кравчук
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
49
Прошкин
Егор Прошкин
-
24
Лях
Андрей Лях
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
15
Орехов
Александр Орехов
-
81
Корж
Константин Корж
-
Главный тренер
Александр Бородюк
Алания
мин
1
Солдатенко
Ростислав Солдатенко
4
Качмазов
Сослан Качмазов
5
Багаев
Алан Багаев
19
Бутаев
Аллон Бутаев
15
Кочиев
Хетаг Кочиев
10
Хадарцев
Батраз Хадарцев
13
Засеев
Азамат Засеев
8
Хугаев
Алан Хугаев
97
Магомедов
Бутта Магомедов
99
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
14
Машуков
Ислам Машуков
Запасные
70
Гурциев
Батраз Гурциев
-
70
Гурциев
Батраз Гурциев
-
3
Шавлохов
Давид Шавлохов
-
12
Рашид
Содик Рашид
-
21
Кокоев
Батрадз Кокоев
-
80
Хосонов
Хетаг Хосонов
-
21
Кокоев
Батрадз Кокоев
-
6
Цараев
Алан Цараев
-
18
Кобесов
Давид Кобесов
-
11
Хубулов
Владимир Хубулов
-
6
Цараев
Алан Цараев
-
9
Суанов
Руслан Суанов
-
Главный тренер
Спартак Гогниев
Прошлые матчи
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
17:00
Алания
1 : 1
Торпедо
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
17:00
Алания
1
Торпедо
1
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
17:00
Торпедо
2 : 0
Алания
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
17:00
Торпедо
2
Алания
0
30.07.2005
30 июля 2005
сб
23:00
Алания
2 : 2
Торпедо
30.07.2005
30 июля 2005
сб
23:00
Алания
2
Торпедо
2
01.04.2005
01 апр. 2005
пт
23:00
Торпедо
3 : 0
Алания
01.04.2005
01 апр. 2005
пт
23:00
Торпедо
3
Алания
0
29.10.2004
29 окт. 2004
пт
23:00
Торпедо
3 : 2
Алания
29.10.2004
29 окт. 2004
пт
23:00
Торпедо
3
Алания
2
20.03.2004
20 марта 2004
сб
-:-
Алания
0 : 0
Торпедо
20.03.2004
20 марта 2004
сб
-:-
Алания
0
Торпедо
0
25.07.2003
25 июля 2003
пт
23:00
Алания
0 : 0
Торпедо
25.07.2003
25 июля 2003
пт
23:00
Алания
0
Торпедо
0
17.06.2003
17 июня 2003
вт
23:00
Торпедо
2 : 0
Алания
17.06.2003
17 июня 2003
вт
23:00
Торпедо
2
Алания
0
25.10.2002
25 окт. 2002
пт
23:00
Торпедо
2 : 0
Алания
25.10.2002
25 окт. 2002
пт
23:00
Торпедо
2
Алания
0
05.04.2002
05 апр. 2002
пт
23:00
Алания
1 : 1
Торпедо
05.04.2002
05 апр. 2002
пт
23:00
Алания
1
Торпедо
1
27.07.2001
27 июля 2001
пт
23:00
Алания
2 : 0
Торпедо
27.07.2001
27 июля 2001
пт
23:00
Алания
2
Торпедо
0
13.04.2001
13 апр. 2001
пт
23:00
Торпедо
0 : 1
Алания
13.04.2001
13 апр. 2001
пт
23:00
Торпедо
0
Алания
1
26.08.2000
26 авг. 2000
сб
23:00
Алания
2 : 1
Торпедо
26.08.2000
26 авг. 2000
сб
23:00
Алания
2
Торпедо
1
16.05.2000
16 мая 2000
вт
23:00
Торпедо
2 : 0
Алания
16.05.2000
16 мая 2000
вт
23:00
Торпедо
2
Алания
0
03.08.1999
03 авг. 1999
вт
23:00
Алания
6 : 1
Торпедо
03.08.1999
03 авг. 1999
вт
23:00
Алания
6
Торпедо
1
01.05.1999
01 мая 1999
сб
23:00
Торпедо
1 : 1
Алания
01.05.1999
01 мая 1999
сб
23:00
Торпедо
1
Алания
1
21.08.1998
21 авг. 1998
пт
23:00
Торпедо
2 : 0
Алания
21.08.1998
21 авг. 1998
пт
23:00
Торпедо
2
Алания
0
08.05.1998
08 мая 1998
пт
23:00
Алания
0 : 2
Торпедо
08.05.1998
08 мая 1998
пт
23:00
Алания
0
Торпедо
2
17.10.1997
17 окт. 1997
пт
23:00
Алания
2 : 1
Торпедо
17.10.1997
17 окт. 1997
пт
23:00
Алания
2
Торпедо
1
24.06.1997
24 июня 1997
вт
23:00
Торпедо
2 : 1
Алания
24.06.1997
24 июня 1997
вт
23:00
Торпедо
2
Алания
1
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