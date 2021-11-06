Алания - Торпедо: 06 ноября 2021 смотреть онлайн

Алания
Владикавказ
-:-

Алания - Торпедо: 06 ноября 2021 смотреть онлайн

Торпедо
Москва
ФНЛ, 21 тур

ФНЛ,

21 тур

Россия
6 нояб. 2021, -:- МСК
6.11.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее
Алания
мин
1
Солдатенко
Ростислав Солдатенко
4
Качмазов
Сослан Качмазов
5
Багаев
Алан Багаев
19
Бутаев
Аллон Бутаев
15
Кочиев
Хетаг Кочиев
10
Хадарцев
Батраз Хадарцев
13
Засеев
Азамат Засеев
8
Хугаев
Алан Хугаев
97
Магомедов
Бутта Магомедов
99
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
14
Машуков
Ислам Машуков
Запасные
70
Гурциев
Батраз Гурциев
-
70
Гурциев
Батраз Гурциев
-
3
Шавлохов
Давид Шавлохов
-
12
Рашид
Содик Рашид
-
21
Кокоев
Батрадз Кокоев
-
80
Хосонов
Хетаг Хосонов
-
21
Кокоев
Батрадз Кокоев
-
6
Цараев
Алан Цараев
-
18
Кобесов
Давид Кобесов
-
11
Хубулов
Владимир Хубулов
-
6
Цараев
Алан Цараев
-
9
Суанов
Руслан Суанов
-
Главный тренер
Спартак Гогниев
Торпедо
мин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
44
Самсонов
Артем Самсонов
4
Редькович
Дмитрий Редькович
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
28
Магаль
Руслан Магаль
28
Магаль
Руслан Магаль
14
Рязанцев
Александр Рязанцев
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
21
Дворецков
Филипп Дворецков
21
Кравчук
Андрей Кравчук
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
49
Прошкин
Егор Прошкин
-
24
Лях
Андрей Лях
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
15
Орехов
Александр Орехов
-
81
Корж
Константин Корж
-
Главный тренер
Александр Бородюк

Прошлые матчи

17.04.2021 17 апр. 2021 сб 17:00
Алания
1 : 1
Торпедо
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 17:00
Алания
1
Торпедо
1
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
Торпедо
2 : 0
Алания
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
Торпедо
2
Алания
0
30.07.2005 30 июля 2005 сб 23:00
Алания
2 : 2
Торпедо
30.07.2005 30 июля 2005 сб 23:00
Алания
2
Торпедо
2
01.04.2005 01 апр. 2005 пт 23:00
Торпедо
3 : 0
Алания
01.04.2005 01 апр. 2005 пт 23:00
Торпедо
3
Алания
0
29.10.2004 29 окт. 2004 пт 23:00
Торпедо
3 : 2
Алания
29.10.2004 29 окт. 2004 пт 23:00
Торпедо
3
Алания
2
20.03.2004 20 марта 2004 сб -:-
Алания
0 : 0
Торпедо
20.03.2004 20 марта 2004 сб -:-
Алания
0
Торпедо
0
25.07.2003 25 июля 2003 пт 23:00
Алания
0 : 0
Торпедо
25.07.2003 25 июля 2003 пт 23:00
Алания
0
Торпедо
0
17.06.2003 17 июня 2003 вт 23:00
Торпедо
2 : 0
Алания
17.06.2003 17 июня 2003 вт 23:00
Торпедо
2
Алания
0
25.10.2002 25 окт. 2002 пт 23:00
Торпедо
2 : 0
Алания
25.10.2002 25 окт. 2002 пт 23:00
Торпедо
2
Алания
0
05.04.2002 05 апр. 2002 пт 23:00
Алания
1 : 1
Торпедо
05.04.2002 05 апр. 2002 пт 23:00
Алания
1
Торпедо
1
27.07.2001 27 июля 2001 пт 23:00
Алания
2 : 0
Торпедо
27.07.2001 27 июля 2001 пт 23:00
Алания
2
Торпедо
0
13.04.2001 13 апр. 2001 пт 23:00
Торпедо
0 : 1
Алания
13.04.2001 13 апр. 2001 пт 23:00
Торпедо
0
Алания
1
26.08.2000 26 авг. 2000 сб 23:00
Алания
2 : 1
Торпедо
26.08.2000 26 авг. 2000 сб 23:00
Алания
2
Торпедо
1
16.05.2000 16 мая 2000 вт 23:00
Торпедо
2 : 0
Алания
16.05.2000 16 мая 2000 вт 23:00
Торпедо
2
Алания
0
03.08.1999 03 авг. 1999 вт 23:00
Алания
6 : 1
Торпедо
03.08.1999 03 авг. 1999 вт 23:00
Алания
6
Торпедо
1
01.05.1999 01 мая 1999 сб 23:00
Торпедо
1 : 1
Алания
01.05.1999 01 мая 1999 сб 23:00
Торпедо
1
Алания
1
21.08.1998 21 авг. 1998 пт 23:00
Торпедо
2 : 0
Алания
21.08.1998 21 авг. 1998 пт 23:00
Торпедо
2
Алания
0
08.05.1998 08 мая 1998 пт 23:00
Алания
0 : 2
Торпедо
08.05.1998 08 мая 1998 пт 23:00
Алания
0
Торпедо
2
17.10.1997 17 окт. 1997 пт 23:00
Алания
2 : 1
Торпедо
17.10.1997 17 окт. 1997 пт 23:00
Алания
2
Торпедо
1
24.06.1997 24 июня 1997 вт 23:00
Торпедо
2 : 1
Алания
24.06.1997 24 июня 1997 вт 23:00
Торпедо
2
Алания
1